Звезда «Дом-2» Роза Райсон на грани нервного срыва: почему ей каждый день снятся кошмары





Роза и Андрей расписались около четырех месяцев назад. После того, как они стали семьей, их постоянно обсуждают на каждом собрании. В итоге этот факт совсем не нравится Розалии Райсон, потому что она уже устала от постоянных разговоров о ней.Розалия Райсон пожаловалась, что находится на грани нервного срыва, и ей просто необходимо выдохнуть. Она отметила, что скоро просто не выдержит подобного давления, хотя и знает о том, что ее муж Андрей Шабарин очень любит проект.Райсон говорит о том, что ей хочется, чтобы ее пару, наконец, оставили в покое. Также звезда «Дом-2» Розалия Райсон подчеркивает, что в противном случае им придется покинуть телестройку.Не довольна Розалия Райсон и тем, что ее конфликт с семьей Димы Дмитренко стал главной темой для бесед. По ее словам, из-за этой ситуации ей снятся кошмары.