В Китае пытаются разработать аэробаллистическую версию ракеты DF-21





В рамках большой программы по расширению возможностей дальнего удара своего огромного бомбардировочного флота Народная освободительная армия Китая приступила к разработке аэробаллистической ракеты для своих H-6N. Известно, что этот боевой самолет является последней модификацией российского Ту-16. Новые спутниковые снимки с авиабазы в Центральном Китае подтверждают факт создания нового вооружения, которое будет опираться на платформу боеголовок типа DF-21.По информации китайских СМИ, на фотографиях с космоса эксперты заметили массо-габаритный макет, который послужит примером для оснащения национальной армии аналогом российских ракет Кинжал и американского комплекса AGM-183A ARRW. Напоминаем, что DF-21 представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету с одной боеголовкой средней дальности (до 1,5 тыс. км), которая при дислокации в провинции Гуандун дает возможность ВС КНР поражать цели как в Тайваньском проливе, так и в северной части Южно-Китайского моря. В комплекте с мощностью бомбардировщика H-6N новая разработка станет грозным оружием в руках восточного соседа России.