Внутри орбиты Венеры впервые обнаружен астероид
Астрономы, которые участвовали в проекте ZTF американской Паломарской обсерватории, впервые нашли астероид, орбита которого полностью пребывает внутри орбиты Венеры. Астероид получил обозначение 2020 AV2.
Астрономы нашли астероид в созвездии Водолея благодаря использованию телескопа. После подтверждения такого открытия другими обсерваториями его стали обозначать 2020 AV2. По данным ученых, его диаметр составляет приблизительно два километра. Астрономы продолжают наблюдение за найденным объектом, а также уточняют параметры его орбиты. Эксперты уже отметили, что наиболее дальняя точка орбиты располагается недалеко от Солнца. Планету Венеру из-за близкого расстояния к Солнцу можно увидеть лишь после заката и до восхода над горизонтом.
Ученые предполагают возможность существования еще множества неизвестных до этого времени астероидов внутри орбиты Венеры. Однако, по их словам, найденный объект, скорее всего, самый большой. Кроме того астрономы заметили, что астероид 2020 AV2 за время двух оборотов Венеры вокруг Солнца делает три оборота.
Астрономы нашли астероид в созвездии Водолея благодаря использованию телескопа. После подтверждения такого открытия другими обсерваториями его стали обозначать 2020 AV2. По данным ученых, его диаметр составляет приблизительно два километра. Астрономы продолжают наблюдение за найденным объектом, а также уточняют параметры его орбиты. Эксперты уже отметили, что наиболее дальняя точка орбиты располагается недалеко от Солнца. Планету Венеру из-за близкого расстояния к Солнцу можно увидеть лишь после заката и до восхода над горизонтом.
Ученые предполагают возможность существования еще множества неизвестных до этого времени астероидов внутри орбиты Венеры. Однако, по их словам, найденный объект, скорее всего, самый большой. Кроме того астрономы заметили, что астероид 2020 AV2 за время двух оборотов Венеры вокруг Солнца делает три оборота.