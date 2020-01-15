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Алексей Чадов учит 5-летнего сына серфить на Бали

Известный российский актер Алексей Чадов в эти дни проводит время на острове Бали, отдыхая в компании своего 5-летнего сына Федора, рожденного в браке с Ангией Дитковските. На своей страничке в социальной сети Instagram артист показал, как приучает наследника к активному отдыху и учит его управляться с доской для сапсерфинга.
Алексей Чадов учит 5-летнего сына серфить на Бали

Судя по всему, Алексей Чадов в отпуске предпочитает активно проводить время и хочет привить свою любовь к спорту 5-летнему сыну. Как правило, он редко публикует совместные фотографии с маленьким Федором, но в этот раз показал поклонникам снимок, на котором можно увидеть, как юный наследник артиста стоит на заднем фоне на доске для сапсерфинга, пытаясь управляться с веслом. «Балансируем», - подписал это фото сам Алексей Чадов.

Поклонники актера восхитились этим фото и принялись хвалить 5-летнего мальчика. «Чадовы такие изумительные. А Федя довольно трогательный мальчик и очень на вас похож, хотя глаза мамины», - написала одна из поклонник знаменитого артиста.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:08

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