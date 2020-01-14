Китайская студентка умерла от недоедания, питаясь рисом и перцем чили более 5 лет





По сообщениям китайских СМИ, истощенная студентка весила чуть больше 20 кг на момент кончины. Несмотря на публичные сборы суммы в 145 тысяч долларов США, молодая женщина из провинции Гуйчжоу, чья история бедности и лишений вызвала глобальное сопереживание, не смогла оправиться от осложнений, связанных с отказом почек и сердца на фоне недоедания. Известно, что покойная родилась в бедной семье из отдаленного сельского района провинции Гуйчжоу, чья мать умерла, когда ей было четыре года. Отец же умер по достижению её совершеннолетия.Финансовую ситуацию осложняли проблемы её брата с психическим здоровьем, которому требовался постоянный медицинский уход. Даже полученная стипендия в университете не смогла улучшить питание покойной, поскольку шла на поддержку родственника. В связи с этой трагедией Президент КНР Си Цзиньпин установил крайний срок до конца этого года для искоренения «абсолютной бедности» местными органами власти - термин, используемый для описания тех слоев населения, которые выживают менее чем на 627 юаней в год (5577 рублей по нынешнему курсу).