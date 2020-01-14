"Любви большой и сильной": Анна Седокова с Янисом Тимма поздравила фанатов со Старым Новым годом

Анна Седокова показала ролик, на котором ее обнимает Янис Тимма. На кадрах певица одета в светлую тунику, бежевые лосины и очки с желтыми стеклами. Ее возлюбленный надел джинсы, футболку и рубашку. Видео снимает Анна Седокова, направив камеру смартфона на зеркало, она поздравляет подписчиков и желает им любви большой и сильной. В комментарии в Instagram знаменитость написала, что знает - настоящие здоровые отношения - это когда в паре два человека развиваются и помогают расти друг другу, а также, когда возлюбленные умеют промолчать в нужный момент. Анна Седокова призвала фанатов верить в любовь и не слушать глупых людей, которые не умеют чувствовать.Публикацию певицы за несколько минут просмотрели почти 85 000 пользователей Сети. Фанаты пожелали исполнительнице и латвийскому баскетболисту всегда поддерживать друг друга. Многие отметили, что рядом с возлюбленным Анна Седокова выглядит невероятно счастливой.