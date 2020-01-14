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Психологи из США дали 10 эффективных советов по борьбе с нервозностью

Многие люди страдают от стресса и нервозности, с которыми необходимо бороться. Психологи из США дали 10 эффективных советов по избавлению от раздражительности.

По мнению американских психологов, современный темп жизни способствует возникновению различных неврозов и стрессов, затрагивая не только психическое, но и физическое здоровье. Особенно важным фактором в этом случае становится раздражительность, которая повышает риск развития различных болезней на фоне ослабленного организма. Одним из эффективных методов успокоения эксперты называют технику глубокого дыхания, которая уравновешивает давление и избавляет от ментального перенапряжения.

Медики также советуют завести аквариумных рыбок, наблюдение за которыми позволит чувствовать себя спокойней и уверенней. Противодействовать стрессовому состоянию можно при помощи любой активности, вроде ходьбы, поскольку это стимулирует выработку эндорфинов - так называемого "гормона счастья". Врачи отметили, что широко распространенное прослушивание медитативной музыки вполне действенно, ведь человек отвлекается от раздражительных мыслей. Наконец, самым крайним способом успокоения является спонтанный отдых на природе или поиск хобби.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:42

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