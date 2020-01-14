"Одна из самых красивых фотосессий": Наталья Рудова появилась на обложке мужского журнала Maxim

Наталья Рудова разместила фотографию, на которой она запечатлена в черном закрытом купальнике. Актриса держится за борт бассейна и смотрит прямо в камеру. Свой образ знаменитость дополнила броским макияжем и аккуратным красным браслетом. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Наталья Рудова написала: "Это одна из самых красивых фотосессий любимого журнала на острове Бали! Мечтала вам ее показать!" Также знаменитость отметила, что снимки получились невероятно красивыми.В конце своего поста актриса сообщила, что февральский номер мужского журнала Maxim уже появился в продаже. Подписчики порадовались за Наталью Рудову и попросили выложить в Instagram все снимки из фотосессии на Бали. Многие отметили, что обложка получилось потрясающей. За несколько десятков минут публикация набрала более 30 000 лайков.