"Счастье, когда тебя ждут": Вернувшейся из отпуска Татьяне Брухуновой подарили букет тюльпанов

Несколько недель Татьяна Брухунова путешествовала по разным странам и публиковала фотографии в социальных сетях. Недавно она вернулась домой, чтобы приступить к работе. Сегодня помощница Евгения Петросяна показала подписчикам несколько фотографий, на которых запечатлён букет красных тюльпанов. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Татьяна Брухунова написала: "Счастье, когда тебя ждут". Также она поставила хештег "дом, милый дом".Преданные поклонники поздравили помощницу знаменитого юмориста с возвращением на родину и отметили, что цветы очень красивые. Некоторые предположили, что букет тюльпанов Татьяне Брухуновой подарил Евгений Петросян, но подтверждения своим словам они так и не получили. Публикация уже набрала почти 1 200 отметок "Мне нравится".