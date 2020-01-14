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"Счастье, когда тебя ждут": Вернувшейся из отпуска Татьяне Брухуновой подарили букет тюльпанов

Вернувшаяся из отпуска Татьяна Брухунова разместила в Instagram букет тюльпанов, который ей подарили после возвращения домой. Также молодая помощница Евгения Петросяна отметила, что счастье, когда тебя ждут.
"Счастье, когда тебя ждут": Вернувшейся из отпуска Татьяне Брухуновой подарили букет тюльпанов

Несколько недель Татьяна Брухунова путешествовала по разным странам и публиковала фотографии в социальных сетях. Недавно она вернулась домой, чтобы приступить к работе. Сегодня помощница Евгения Петросяна показала подписчикам несколько фотографий, на которых запечатлён букет красных тюльпанов. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Татьяна Брухунова написала: "Счастье, когда тебя ждут". Также она поставила хештег "дом, милый дом".

Преданные поклонники поздравили помощницу знаменитого юмориста с возвращением на родину и отметили, что цветы очень красивые. Некоторые предположили, что букет тюльпанов Татьяне Брухуновой подарил Евгений Петросян, но подтверждения своим словам они так и не получили. Публикация уже набрала почти 1 200 отметок "Мне нравится".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:35

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