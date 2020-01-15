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Ученые узнали секрет долголетия деревьев

Специалисты узнали тайну долголетия деревьев. Они нашли молекулярные механизмы, помогающие дереву гинкго и остальным деревьям проживать тысячи лет.

Ученые изучали ядровую древесину 34 гинкго – деревьев из Китая. Они рассматривали годовые кольца и узнали, что развитие растения не останавливается через 100 лет. Также не изменяется ни размеры листков, ни фотосинтезические способности. Эксперты сопоставили экспрессию генов и в листках камбии. Они выбрали микроРНК – молекулы, которые выключают и включают конкретные гены в деревьях. Выяснив, что экспрессия генов, связанная с увяданием, ставала выше у листьев, которые отмирали. Но с годами растения все же изменяются. У них понижается экспрессия генов, которая связана с разделением, дифференциацией и экспансией клеток. Стволовым клеткам немолодых деревьев тяжело делиться на кору и новую древесину.

Наиболее часто деревья гинкго чаще умирают от действия внешней среды, нежели из-за возрастных изменений. Последнее время ученые стараются высаживать растения, чтобы предотвратить глобальное потепление и разрушения среды.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 08:00

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