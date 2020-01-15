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Ученые рассказали, кто обитал в пещере «Таврида»

Ученые, которые работают в КФУ, после изучения костей животных рассказали, кто обитал в пещере «Таврида» в Крыму. Оказалось, что доисторические останки принадлежат таким животным как саблезубая кошка, слон, волк, лиса, медведь, лошадь и бык, обитавшие на полуострове около 1,5 миллионов лет назад.
Ученые рассказали, кто обитал в пещере «Таврида»

Как отметил Дмитрий Старцев, методист музея университета, на данной территории ранее обитали слоны, носороги и страусы, так как была жаркая саванна. На участках, располагаемых рядом с водоемами, можно было увидеть антилоп, носорогов Stephanorhinus и большерогих оленей.

По словам ученых, в пещере жили три вида медведей, самый мелкий из которых был представителем вида Денингера. Также экспертам удалось найти челюсть с молочными зубами, которая принадлежала саблезубому тигру. Как отметил Дмитрий Старцев, его в шутку назвали Котенок Таврик. Вначале ученые думали, что это детеныш гомотерия, но сейчас это умозаключение вызывает некоторые вопросы.

В пещере были обнаружены кости быка вида Leptobos, который напоминает современного африканского скот ватусси, особенностью которого являются большие раскидистые рога, а его вес примерно 350 килограммов. Кроме этого в «Тавриде» были останки древнего бизона и лошадей Стенона, похожих на зебр. Ученых удивили останки гигантского страуса, вес которого свыше 450 килограммов. Рост вида Pachystruthio dmanisensis достигал 3,5 метров.

Ранее стало известно о том, что летом наступившего года туристы смогут посещать пещеру «Таврида». Во время экскурсий всем желающим продемонстрируют голографические изображения животных, а также они услышат звуки, которые могли издавать обитатели пещеры на полуострове Крым. Экскурсоводы и туристы получат специальные беспроводные гарнитуры, чтобы им было максимально комфортно говорить по радиосвязи.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:08

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