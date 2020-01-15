Ученые рассказали, кто обитал в пещере «Таврида»





Как отметил Дмитрий Старцев, методист музея университета, на данной территории ранее обитали слоны, носороги и страусы, так как была жаркая саванна. На участках, располагаемых рядом с водоемами, можно было увидеть антилоп, носорогов Stephanorhinus и большерогих оленей.По словам ученых, в пещере жили три вида медведей, самый мелкий из которых был представителем вида Денингера. Также экспертам удалось найти челюсть с молочными зубами, которая принадлежала саблезубому тигру. Как отметил Дмитрий Старцев, его в шутку назвали Котенок Таврик. Вначале ученые думали, что это детеныш гомотерия, но сейчас это умозаключение вызывает некоторые вопросы.В пещере были обнаружены кости быка вида Leptobos, который напоминает современного африканского скот ватусси, особенностью которого являются большие раскидистые рога, а его вес примерно 350 килограммов. Кроме этого в «Тавриде» были останки древнего бизона и лошадей Стенона, похожих на зебр. Ученых удивили останки гигантского страуса, вес которого свыше 450 килограммов. Рост вида Pachystruthio dmanisensis достигал 3,5 метров.Ранее стало известно о том, что летом наступившего года туристы смогут посещать пещеру «Таврида». Во время экскурсий всем желающим продемонстрируют голографические изображения животных, а также они услышат звуки, которые могли издавать обитатели пещеры на полуострове Крым. Экскурсоводы и туристы получат специальные беспроводные гарнитуры, чтобы им было максимально комфортно говорить по радиосвязи.