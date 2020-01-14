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Олег Меньшиков и Анастасия Чернова за 15 лет брака не стали родителями из-за занятости на работе

Олег Меньшиков 15 лет проживает в счастливом браке с актрисой Анастасией Черновой. Несмотря на то, что в СМИ часто возникают слухи о беременности супруги, они ни разу не оказались правдивыми. Актер рассказал, что они с женой не завели детей, так как постоянно были заняты работой.
Олег Меньшиков и Анастасия Чернова за 15 лет брака не стали родителями из-за занятости на работе

59-летний Олег Меньшиков старается не рассказывать подробности своей личной жизни. Однако в одном из интервью актер заговорил о своих нежных отношениях с 36-летней супругой. Он признался, что в семейной жизни у них были крупные ссоры и даже кризисы. Также, по словам артиста, пара задумывалась о появлении ребенка, однако они оттягивали это решение из-за постоянной занятости на работе, а позже здоровье не позволило. «Не получилось у нас», - заметил Меньшиков, и добавил, что не считает трагедией отсутствие детей, однако этот факт внес в жизнь супругов некоторые поправки.

Олег Меньшиков отметил, что, скорее всего, он уже не станет отцом. По его словам, они не рассматривают усыновление ребенка или другие способы его появления в их семье.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:49

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