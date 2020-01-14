Компания Peugeot запатентовала для России конкурента Kia Optima





Как стало известно, производитель Peugeot уже запатентовал для России обновленный автомобиль. Экстерьер седана отличается от ранее представленных плавными линиями, подчеркивающими красоту кузова. Под капотом авто установлен 1,6-литровый силовой агрегат, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. Обновленный автомобиль оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также в России будет представлен вариант с передним приводом, 2,0-литровый двигателем мощностью в 177 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.По предварительным данным, продажи обновленного авто начнутся летом 2020 года. Стоимость транспортного средства будет озвучена после того, как оно появится у официальных дилеров. При этом стало известно, что новинка станет конкурентом ранее представленной модели Kia Optima.