Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods Pro





16 декабря «яблочная» компания произвела переустановку прошивки, обновив ее до версии 2C54. Однако сразу после того, как девайсы полностью обновились, пользователи стали сообщать о первых проблемах. Сбои отмечаются в системе подавления сторонних шумов.Сообщения обычных потребителей дополнила оценка независимых экспертов одного из с IT-ресурсов. По их данным, материалы прошивки действительно объективно ухудшили активное шумоподавление AirPods Pro. Наибольшие неполадки слышны при воспроизведении низких частот вроде басов. Активизация шумоподавления, наоборот не блокируют шумы, а позволяют целому ряду звуков мешать прослушиванию музыки или беседе. Так, теперь пользователю слышим гул транспорта или самолета, в то время как ранее подобные раздражители подавлялись.Стоит все же отметить, что в целом звучание, особенно точность басов, стало заметно лучше. Однако некорректная работа шумоподавления перечеркивает все плюсы апдейта программного обеспечения. Спустя несколько дней обновление было снято с рассылки, в компании Apple работают над исправлением ошибок, после чего поставку изменений в ПО возобновят.