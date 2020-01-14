Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods Pro
Владельцы гарнитуры Apple AirPods Pro массово жалуются на неисправности в ней. Оказывается, причиной неполадок стало очередное обновление, случайно сломавшее фирменные наушники пользователей.
16 декабря «яблочная» компания произвела переустановку прошивки, обновив ее до версии 2C54. Однако сразу после того, как девайсы полностью обновились, пользователи стали сообщать о первых проблемах. Сбои отмечаются в системе подавления сторонних шумов.
Сообщения обычных потребителей дополнила оценка независимых экспертов одного из с IT-ресурсов. По их данным, материалы прошивки действительно объективно ухудшили активное шумоподавление AirPods Pro. Наибольшие неполадки слышны при воспроизведении низких частот вроде басов. Активизация шумоподавления, наоборот не блокируют шумы, а позволяют целому ряду звуков мешать прослушиванию музыки или беседе. Так, теперь пользователю слышим гул транспорта или самолета, в то время как ранее подобные раздражители подавлялись.
Стоит все же отметить, что в целом звучание, особенно точность басов, стало заметно лучше. Однако некорректная работа шумоподавления перечеркивает все плюсы апдейта программного обеспечения. Спустя несколько дней обновление было снято с рассылки, в компании Apple работают над исправлением ошибок, после чего поставку изменений в ПО возобновят.
16 декабря «яблочная» компания произвела переустановку прошивки, обновив ее до версии 2C54. Однако сразу после того, как девайсы полностью обновились, пользователи стали сообщать о первых проблемах. Сбои отмечаются в системе подавления сторонних шумов.
Сообщения обычных потребителей дополнила оценка независимых экспертов одного из с IT-ресурсов. По их данным, материалы прошивки действительно объективно ухудшили активное шумоподавление AirPods Pro. Наибольшие неполадки слышны при воспроизведении низких частот вроде басов. Активизация шумоподавления, наоборот не блокируют шумы, а позволяют целому ряду звуков мешать прослушиванию музыки или беседе. Так, теперь пользователю слышим гул транспорта или самолета, в то время как ранее подобные раздражители подавлялись.
Стоит все же отметить, что в целом звучание, особенно точность басов, стало заметно лучше. Однако некорректная работа шумоподавления перечеркивает все плюсы апдейта программного обеспечения. Спустя несколько дней обновление было снято с рассылки, в компании Apple работают над исправлением ошибок, после чего поставку изменений в ПО возобновят.
Технологии / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:28