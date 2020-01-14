Эксперты: Расстройство обоняния может сигнализировать о болезнях Альцгеймера и Паркинсона





Люди с нарушением обоняния подвергаются огромным угрозам, так как они не воспринимают запахов газа и дыма, не могут оценить непригодность пищи. Снижение обоняния оказывает влияние на качество жизни человека, так как он не может полноценно оценить запахи и ароматы. Как следствие, у таких людей чаще развивается депрессия. По словам экспертов, наиболее распространенными поводами для расстройства обоняния становятся хронические синусовые воспаления и травмы черепа. Некоторые люди могут потерять восприятие запахов из-за тяжело перенесенной вирусной инфекции. К таким относятся простуда и грипп. Эксперты рассказали, что в некоторых случаях потеря обоняния является врожденной.Специалисты обнаружили, что нарушение обоняния может указывать на некоторые заболевания. К ним специалисты отнесли болезни Альцгеймера и Паркинсона. По данным исследований, нарушения в способности ощущать и воспринимать запахи возникает за 10-15 лет до начала других признаков заболеваний. По мнению ученых, такая информация окажет помощь в выявлении таких болезней на ранних стадиях.