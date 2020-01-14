АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 67.82 USD 60.95
Курс валют на 14.01.2020

Эксперты: Расстройство обоняния может сигнализировать о болезнях Альцгеймера и Паркинсона

Немецкие нейробиологи рассказали, что около 5% населения планеты переживают потерю обоняния, а 15% - его снижение. Эксперты выяснили, что нарушения в способности ощущать и воспринимать запахи могут указывать на болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Люди с нарушением обоняния подвергаются огромным угрозам, так как они не воспринимают запахов газа и дыма, не могут оценить непригодность пищи. Снижение обоняния оказывает влияние на качество жизни человека, так как он не может полноценно оценить запахи и ароматы. Как следствие, у таких людей чаще развивается депрессия. По словам экспертов, наиболее распространенными поводами для расстройства обоняния становятся хронические синусовые воспаления и травмы черепа. Некоторые люди могут потерять восприятие запахов из-за тяжело перенесенной вирусной инфекции. К таким относятся простуда и грипп. Эксперты рассказали, что в некоторых случаях потеря обоняния является врожденной.

Специалисты обнаружили, что нарушение обоняния может указывать на некоторые заболевания. К ним специалисты отнесли болезни Альцгеймера и Паркинсона. По данным исследований, нарушения в способности ощущать и воспринимать запахи возникает за 10-15 лет до начала других признаков заболеваний. По мнению ученых, такая информация окажет помощь в выявлении таких болезней на ранних стадиях.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Сиа впервые стала мамой, усыновив…
Разработана методика «бескровного» определения уровня глюкозы с помощью…
Алена Краснова уехала на Бали вместе с Никитой…
Опубликован рейтинг самых подделываемых смартфонов в 2019…
Олег Меньшиков и Анастасия Чернова за 15 лет брака не стали родителями из-за занятости на…
"Любви большой и сильной": Анна Седокова с Янисом Тимма поздравила фанатов со Старым Новым…
Компания Peugeot запатентовала для России конкурента Kia…
"Счастье, когда тебя ждут": Вернувшейся из отпуска Татьяне Брухуновой подарили букет…
Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods…
Эксперты: Расстройство обоняния может сигнализировать о болезнях Альцгеймера и…
"Одна из самых красивых фотосессий": Наталья Рудова появилась на обложке мужского журнала…
Ольга Певцова о Галине Волчек: "Знакомила меня с состоятельными…
Эксперт рассказал, почему американцы ошибочно раскритиковали российский…
Внучка звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Лыкова сделала первые…
Skoda расширила список доступного оборудования для своих…
Стефания Маликова раскрыла секрет похудения на 8 кг за пару…
В Астрахани женщин в кризисных ситуациях реабилитируют с помощью…
Кристина Орбакайте показала праздничное фото с…
Lamborghini начала продажи нового суперкара Huracan Evo RWD в…
Ольга Дроздова согласилась жить с Дмитрием Певцовым при условии возобновления его общения с…
Ученые назвали 5 симптомов рака, которые игнорирует большинство…
София Каштанова научила плавать годовалого…
Врачи рассказали о признаках…
Витас вместе с детьми и супругой улетел отдыхать за…
Назван ТОП-10 самых популярных в России автомобилей с…
"Теперь можно выдохнуть до следующих праздников": Певицу Валерию утомили бесконечные поздравления с Новым…
Виктория Лопырева на одну ночь изменила цвет…
Ученые: Полномасштабная ядерная война спровоцирует глобальный…
Просмотреть все новости