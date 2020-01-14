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"Теперь можно выдохнуть до следующих праздников": Певицу Валерию утомили бесконечные поздравления с Новым годом

В социальной сети Instagram певица Валерия заявила, что ее утомили бесконечные поздравления с Новым годом. Также исполнительница отметила, что теперь можно выдохнуть до следующих праздников.
"Теперь можно выдохнуть до следующих праздников": Певицу Валерию утомили бесконечные поздравления с Новым годом

Певица Валерия показала фотографию со своими подругами Лейлой Фаттаховой и Ксения Клюг. На снимке они сидят за столом в одном из кафе. Знаменитость одета в черную блузку и красный пиджак, расшитый пайетками. Свой образ она дополнила серьгами до плеч, колье и ярким макияжем. В комментарии к публикации возлюбленная Иосифа Пригожина написала: "Ну наконец окончательно проводили старый год и встретили новый". Также певица Валерия пожаловалась фанатам, что ее утомили бесконечные поздравления с картинками по всем мессенджерам. Исполнительница рада, что теперь может выдохнуть до следующих праздников.

В конце знаменитость отметила, что вчера провела прекрасный вечер со своими подругами, который не зависит от календарного повода. Подписчики написали, что им тоже надоели картинки от коллег и родственников. Фанаты написали свои комплименты и оставили большое количество лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:40

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