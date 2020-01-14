"Теперь можно выдохнуть до следующих праздников": Певицу Валерию утомили бесконечные поздравления с Новым годом

Певица Валерия показала фотографию со своими подругами Лейлой Фаттаховой и Ксения Клюг. На снимке они сидят за столом в одном из кафе. Знаменитость одета в черную блузку и красный пиджак, расшитый пайетками. Свой образ она дополнила серьгами до плеч, колье и ярким макияжем. В комментарии к публикации возлюбленная Иосифа Пригожина написала: "Ну наконец окончательно проводили старый год и встретили новый". Также певица Валерия пожаловалась фанатам, что ее утомили бесконечные поздравления с картинками по всем мессенджерам. Исполнительница рада, что теперь может выдохнуть до следующих праздников.В конце знаменитость отметила, что вчера провела прекрасный вечер со своими подругами, который не зависит от календарного повода. Подписчики написали, что им тоже надоели картинки от коллег и родственников. Фанаты написали свои комплименты и оставили большое количество лайков.