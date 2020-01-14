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Эксперт рассказал, почему американцы ошибочно раскритиковали российский Су-57

Многие инженеры из США раскритиковали российский Су-57 из-за якобы недостаточности проведенных испытаний. Отечественный эксперт рассказал, почему американцы ошиблись в оценке нового военного истребителя.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что критика в адрес Су-57 со стороны американских специалистов является ошибочной. Причиной этого он называет непонимание зарубежными технологами принципа производства ЛА в России. По словам журналиста, первые экземпляры истребителей уже поступили в производство, но перед этим прошли многочисленные тесты и полевые испытания. Более того, Леонков утверждает о превосходстве отечественного подхода к проверке самолетов над теми, которые проводятся в США.

Напоминаем, что иностранные инженеры в первую очередь были недовольны малым количеством предварительных испытаний и "неготовностью ко встрече с высокотехнологичным противником". Также заявлялось, что самолеты якобы не поступили в серийное производство. Разработчики Су-57 опровергают подобные утверждения, говоря о будущем строительстве 76 единиц, который вскоре поступят на вооружение ВКС РФ. Алексей Леонков считает, что американская воздушная техника не была бы одобрена в предполагаемом случае военной приемки в России, поэтому говорить о качестве с их стороны совершенно неуместно.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:10

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