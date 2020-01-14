Эксперт рассказал, почему американцы ошибочно раскритиковали российский Су-57





Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что критика в адрес Су-57 со стороны американских специалистов является ошибочной. Причиной этого он называет непонимание зарубежными технологами принципа производства ЛА в России. По словам журналиста, первые экземпляры истребителей уже поступили в производство, но перед этим прошли многочисленные тесты и полевые испытания. Более того, Леонков утверждает о превосходстве отечественного подхода к проверке самолетов над теми, которые проводятся в США.Напоминаем, что иностранные инженеры в первую очередь были недовольны малым количеством предварительных испытаний и "неготовностью ко встрече с высокотехнологичным противником". Также заявлялось, что самолеты якобы не поступили в серийное производство. Разработчики Су-57 опровергают подобные утверждения, говоря о будущем строительстве 76 единиц, который вскоре поступят на вооружение ВКС РФ. Алексей Леонков считает, что американская воздушная техника не была бы одобрена в предполагаемом случае военной приемки в России, поэтому говорить о качестве с их стороны совершенно неуместно.