Кристина Орбакайте показала праздничное фото с семьей

Поклонников Кристина Орбакайте удивил образ ее супруга, ведь обычно он выбирает брутальные образы. Но многие отметили, что в необычном свитере Михаил Земцов смотрелся довольно гармонично. Супруги любят проводить праздники в тесном кругу, поэтому на Старый Новый год собрались с семьей.Дочь Примадонны и Михаил Земцов в браке уже 15 лет, а многие поклонники считают их пару образцово-показательной. Общественности неизвестно ни об одном скандале между супругами. Они ценят свой семейный очаг и ведут себя как примерные муж и жена.Недавно Михаил Земцов порадовал поклонников редким снимком в своем Instagram. Он показал трогательное фото, на котором была запечатлена его звездная супруга и семилетняя дочь Клава. Девочка уснула во время совместного просмотра фильма на груди у матери. В комментарии к публикации Михаил Земцов написал только одно слово: «Мои», чем очень растрогал подписчиков.