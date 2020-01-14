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Кристина Орбакайте показала праздничное фото с семьей

В своем микроблоге Instagram Кристина Орбакайте поздравила фолловеров со Старым Новым годом и показала фото с семьей возле елки. На снимке певица запечатлена в нарядном черном наряде с прозрачными рукавами, дочь Клава – в ярком голубом платье, а супруг Михаил Земцов – в интересном свитшоте с аниме.

Кристина Орбакайте показала праздничное фото с семьей


Поклонников Кристина Орбакайте удивил образ ее супруга, ведь обычно он выбирает брутальные образы. Но многие отметили, что в необычном свитере Михаил Земцов смотрелся довольно гармонично. Супруги любят проводить праздники в тесном кругу, поэтому на Старый Новый год собрались с семьей.

Дочь Примадонны и Михаил Земцов в браке уже 15 лет, а многие поклонники считают их пару образцово-показательной. Общественности неизвестно ни об одном скандале между супругами. Они ценят свой семейный очаг и ведут себя как примерные муж и жена.

Недавно Михаил Земцов порадовал поклонников редким снимком в своем Instagram. Он показал трогательное фото, на котором была запечатлена его звездная супруга и семилетняя дочь Клава. Девочка уснула во время совместного просмотра фильма на груди у матери. В комментарии к публикации Михаил Земцов написал только одно слово: «Мои», чем очень растрогал подписчиков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:36

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