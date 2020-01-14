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Внучка звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Лыкова сделала первые шаги

В конце января текущего года внучке актера Александра Лыкова исполняется ровно год. Сын звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Матвей опубликовал нежные фотографии с дочкой, отметив, что она сделала первые шаги.
Внучка звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Лыкова сделала первые шаги

Девочка родилась 26 января, родители дали малышке экзотическое имя Сьенна. Дедушка, исполнивший в сериале роль капитана милиции, балует долгожданную внучку. Матвей Лыков, сын артиста, периодически публикует в интернете новые снимки о своей жизни. В этот раз он поделился с подписчиками в соцсети Instagram нежным фотоснимком дочери.

Лыков сообщил фолловерам, что Сьенна накануне сделала первые шаги, чем несказанно обрадовала родителей. Матвей Лыков вместе с супругой Джессикой Стенерос проживает во Франции. Пара успешно работает в индустрии моды, Лыков - моделью, в то время, как жена сама создает дизайнерскую одежду. Кроме того, сын «капитана Казанцева» и сам периодически снимается не только в рекламе, но и в кино.

Поклонники звездного семейства оставили массу одобрительных комментариев с пожеланиями маленькой Сьенне здоровья и счастья. Стоит отметить, что кроме Матвея у Александра и Аллы Лыковых есть еще дочь Екатерина. У нее также уже есть дети, сын Давид и дочь Авдотья. Таким образом, знаменитый «мент» уже трижды дедушка.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:04

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