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Skoda расширила список доступного оборудования для своих моделей

Компания Skoda расширила список оборудования, которое доступно для моделей марки. Теперь владельцы компактных моделей Kamiq и Scala смогут чувствовать больше комфорта в зимний период.
Skoda расширила список доступного оборудования для своих моделей

Отмечается, что оснащение указанных моделей пополнилось подогревом сидений, в том числе заднего ряда, обогреваемым лобовым стеклом и обогревом форсунок омывателей. Также в машинах появилась опциональная система бесключевого доступа в салон, а двусторонние коврики прекрасно подойдут при перевозке грязного или мокрого зимнего снаряжения. На еще больший комфорт могут рассчитывать владельцы седанов Octavia и Superb, а также кроссоверов Karoq и Kodiaq. В указанных автомобилях производитель опционально предложит установку вспомогательного отопителя, управлять которым можно с помощью специального пульта ДУ или смартфона.

В компании отмечают, что холодная зима не доставит владельцам моделей чешского автопроизводителя дискомфорта благодаря наличию дополнительного отопления, которое может быть запрограммировано или даже активировано дистанционно перед выходом из дома. Это позволяет прогревать салон автомобиля и даже растопить снег и лед на его стеклах еще до того, как придет время садиться за руль.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:58

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