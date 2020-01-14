София Каштанова научила плавать годовалого сына

София Каштанова родила сына, которому исполнится год в следующем месяце, в этой стране. Она подчеркнула, что первый год жизни своего наследника смогла посвятить ему, так как не была сильно загружена работой. Главная героиня «Полицейского с Рублевки» поделилась, что фильм бьет рекорды по просмотру зрителями. Она рассказала, что ее сын Джордж пребывает в восторге от мексиканского климата, он любит океан, тепло и вкусную пищу. Актриса поделилась, что мальчик учится плаванью и уже во многом преуспел в этом занятии.София Каштанова рассказала, что на этот раз компанию ей составила подруга Яна Зароцкая, которая приняла решение рожать в той же клинике, в которой Каштанова родила своего сына.