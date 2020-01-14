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Lamborghini начала продажи нового суперкара Huracan Evo RWD в России

Автосалоны в России начали принимать заказы на новый Huracan Evo RWD в России. Lamborghini выпустит в продажу фирменный суперкар с мощным 5,2-литровым двигателем.ъ

По информации отечественных СМИ, российские автодилеры от бренда Lamborghini начали принимать заказы на предстоящий спортивный автомобиль Huracan Evo RWD. Его облегченный кузов из сплава алюминия и специального углеволокна позволил добиться невероятной аэродинамики и веса в менее чем 1400 кг. Суперкар оснастили атмосферным 5,2-литровым двигателем V10 мощностью в 610 л. с., пару которому составляет 7-диапазонный РКПП в переднем и полном приводе. Первой сотни километров новая машина достигает всего лишь за 3,3 секунды.

Huracan Evo RWD также получил новую систему контроля тяги (P-TCS), которая обеспечивает высокий крутящий момент даже во время дрифта и бокового скольжения. Достигать сверхвысоких скоростей машине помогают колесные шины от Pirelli P Zero на 19-дюймовых дисках. Помимо специальных механизмов с перфорированными дисками, водитель также может применять и карбон-керамические тормоза во время движения. Приятным дополнением для покупателя окажется развлекательно-информационный центр с 8,4-дюймовым дисплеем, климат-контролем и GPS. Приобрести гиперкар можно за 14, 4 млн рублей в стандартной комплектации.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:30

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