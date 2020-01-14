Назван ТОП-10 самых популярных в России автомобилей с пробегом





Так, в течение минувшего года на вторичном автомобильном рынке России было продано 5,45 миллионов автомобилей. Это заметно больше, чем годом ранее, поскольку в 2018 году соответствующий показатель был зафиксирован на отметке в 5,17 миллиона автомобилей, то есть рост спроса на вторичном рынке составил более 5%.По словам экспертов, самым востребованным экземпляром на вторичном рынке в 2019 году стала модель ВАЗ-2114, в отношении которой было совершено почти 136 тысяч сделок. Второе место принадлежит модели Ford Focus, которую за отчетный период в России перепродавали из рук в руки почти 133 тысячи раз. Замыкает тройку лидеров рейтинга самых востребованных машин с пробегом ВАЗ-2107 со 118,4 тысячами сделок.На четвертой строчке расположился бюджетный южнокорейский седан Hyundai Solaris (106,6 тысяч сделок), а пятую позицию с небольшим отставанием занимает отечественная Lada Priora (106,3 тысячи сделок). Далее следуют Kia Rio (98,8 тысяч сделок), ВАЗ-2110 (97,1 тыс.), ВАЗ-2109 (92 тыс.), ВАЗ-2121 (91 тыс). На последнем месте рейтинга расположился еще один представитель отечественного автопрома - Lada Granta с 84,2 тысячами сделок.