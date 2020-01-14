Сергей Лазарев на отдыхе побывал в реабилитационном центре для дельфинов

Сергей Лазарев решил отдохнуть от напряженного рабочего графика и отправился в отпуск. Но пока неизвестно, где именно находится певец. При этом знаменитость ежедневно публикует в социальных сетях снимки. Сегодня исполнитель показал фото, на котором он в страховочном жилете плавает с дельфином. На одном из кадров Сергей Лазарев целует морского животного, на другом дельфин уткнулся носом в щеку певца. В комментарии знаменитость написал, что побывал в реабилитационном центре для дельфинов, где их спасают, лечат, а потом выпускают обратно в океан. Некоторые из морских обитателей не в состоянии вернуться в дикую среду и остаются в центре под присмотром людей.Сергей Лазарев отметил, что дельфины очень мягкие, упругие, как будто резиновые, а также невероятно умные и понимающие. Певцу понравилось плавать с ними и он получил незабываемые ощущения. Пользователи Сети за несколько десятков минут оставили почти 60 000 лайков.