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В России увеличилась стоимость машин марки Volkswagen

Сообщается, что в России увеличилась стоимость машин марки Volkswagen. Это связано с увеличением утилизационного сбора. Другие производители машин также подняли цены.

Мониторинг говорит о том, что цены выросли на весь модельный ряд кроме Passat и Polo. В среднем покупателям придется заплатить за автомобили Volkswagen на сумму от 21 до 118 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Стоимость будет зависеть от «начинки» машины.
В прайс-листе с первого месяца 2020 года произошли следующие изменения: Volkswagen Tiguan в бензиновом варианте подорожал с 1 539 000 до 2 689 000 рублей, в дизельном – с 2 189 000 до 2 559 000 рублей. Соответственно, увеличение составило 40-50 тысяч рублей. Стоимость Volkswagen Touareg на бензиновом двигателе выросла с 3 609 000 до 5 169 000 рублей, дизельный вариант – с 4 129 000 до 4 919 000 руб. Покупатели заплатят на 110 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Цену на Volkswagen Teramont увеличили с 3 009 000 до 4 059 000 рублей. За Volkswagen Amarok придется выложить вместо 2 524 100 - 4 020 200 рублей. Volkswagen Caddy с мотором, работающим на бензине, обойдется в 2 366 900 рублей вместо 1 631 300, а при установке с дизельным двигателем - в 2 607 200 рублей вместо 1 960 100. Volkswagen Caddy Maxi на бензине подорожал с 1 733 200 до 2 424 400 рублей, а дизельный – с 2 062 000 до 2 776 100 рублей.

Вместе с Volkswagen цены на автомобили подняли такие производители как LADA, Renault, Hyundai, Volvo, BMW, Audi, Mercedes-Benz. В среднем прибавка к стоимости составила 2-6%.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:14

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