В Астрахани женщин в кризисных ситуациях реабилитируют с помощью йоги
В кризисном центре помощи города Астрахань женщин, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, начали реабилитировать с помощью йоги. Особенности работы специалистов раскрыла сотрудница учреждения Наталья Голубкова.
Программа, по которой в Астрахани реабилитируют женщин, получила название «Йога для мамы». Тренеры не только обучают физическим упражнениям, но и помогают достичь душевного равновесия и гармонии. В кризисном центре имеется 4 психолога, но так как стереотипы не позволяют многим гражданам обращаться к ним за помощью, было решено включить в программу по поддержке матерей йогу. Тренерами используются техники дыхания, помогающие человеку избавиться от напряжения и успокоить нервную систему.
Ранее специалисты клиники Майо назвали основные преимущества йоги для беременных женщин.
Программа, по которой в Астрахани реабилитируют женщин, получила название «Йога для мамы». Тренеры не только обучают физическим упражнениям, но и помогают достичь душевного равновесия и гармонии. В кризисном центре имеется 4 психолога, но так как стереотипы не позволяют многим гражданам обращаться к ним за помощью, было решено включить в программу по поддержке матерей йогу. Тренерами используются техники дыхания, помогающие человеку избавиться от напряжения и успокоить нервную систему.
«Цель программы заключается в уменьшении числа отказов от новорожденных в нашем регионе. «Йога для мамы» является частью проекта «С мамой рядом», реализуемого вместе с Фондом поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации», – рассказала Наталья Голубкова в беседе с журналистами издания «РИА Новости».
Ранее специалисты клиники Майо назвали основные преимущества йоги для беременных женщин.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:42