В Астрахани женщин в кризисных ситуациях реабилитируют с помощью йоги

«Цель программы заключается в уменьшении числа отказов от новорожденных в нашем регионе. «Йога для мамы» является частью проекта «С мамой рядом», реализуемого вместе с Фондом поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации», – рассказала Наталья Голубкова в беседе с журналистами издания «РИА Новости».





