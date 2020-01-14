Ученые назвали 5 симптомов рака, которые игнорирует большинство людей





Онкологи, которые работают в Великобритании, напомнили о том, что успех лечения рака зависит от того, на какой стадии выявлена опухоль. По мере старения человека возрастает риск возникновения онкологических заболеваний. Около 60% злокачественных образований врачи диагностируют у пациентов, которые старше 65 лет.Опасность онкологических заболеваний заключается в том, что у каждого человека симптомы могут проявляться по-разному. Часто опухоль развивается бессимптомно, что затрудняет диагностику рака. Но если пациент чувствует некоторые сбои в работе своего организма, то нужно незамедлительно посетить врача. Например, если у человека никогда не было проблем с ЖКТ, а потом внезапно начались расстройства или запоры, это может говорить об опухоли, которая развивается в толстой кишке.Сильные головные боли и неврологические нарушения могут говорить об опухоли головного мозга. Также британские онкологи призывают обращать внимание на такие симптомы как раны, которые долго не заживают, уплотнения над кожным покровом или наросты, необычные выделения, отеки, состояние родинок, внезапные кровотечения. Кроме этого, должны насторожить хрипота, грубый голос и кашель.При раке матки пациенты часто ощущают дискомфорт и боли в спине. О том, что поражена печень, может говорить кожный зуд, а покраснения в области груди свидетельствуют о новообразовании в молочной железе. Когда пациент резко теряет вес, онкологи подозревают рак пищевода, поджелудочной железы или желудка.