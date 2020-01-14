Вокалист группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий попал в ДТП

По словам музыканта, авария произошла днем минувшего понедельника в районе 113-километровой отметки трассы Саранск-Ульяновск. Позднее в пресс-центре областного управления МВД отметили, что по предварительным данным, авария произошла из-за водителя автомобиля Nissan Note, который не соблюдал безопасную скорость движения и допустил наезд транспортного средства на дорожные ограждения. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.Спустя день пиар-менеджер музыкального коллектива Мария Минина рассказала поклонникам о состоянии Красовицкого после этой аварии. «Все нормально, никто не пострадал, досталось только машине. Подробности пока не известны. Пока есть лишь данные о том, что никто не травмировался», - отметила она.