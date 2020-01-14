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Вокалист группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий попал в ДТП

Известный российский музыкант Александр Красовицкий, который является вокалистом популярной группы «Animal ДжаZ», угодил в дорожную аварию неподалеку от Ульяновска. Об этом артист рассказал подписчикам своей странички в социальной сети Instagram.
Вокалист группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий попал в ДТП

По словам музыканта, авария произошла днем минувшего понедельника в районе 113-километровой отметки трассы Саранск-Ульяновск. Позднее в пресс-центре областного управления МВД отметили, что по предварительным данным, авария произошла из-за водителя автомобиля Nissan Note, который не соблюдал безопасную скорость движения и допустил наезд транспортного средства на дорожные ограждения. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.

Спустя день пиар-менеджер музыкального коллектива Мария Минина рассказала поклонникам о состоянии Красовицкого после этой аварии. «Все нормально, никто не пострадал, досталось только машине. Подробности пока не известны. Пока есть лишь данные о том, что никто не травмировался», - отметила она.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:02

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