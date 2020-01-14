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Ученые: Воздействие свинца влечет риск уменьшения объема мозга у детей

Ученые из Научно-исследовательского института детской больницы им. Сабана в Лос-Анджелесе провели исследование воздействия свинца на развитие мозга. По его результатам было установлено, что жизнь на территории, которая характеризуется высоким риском влияния свинца, является причиной изменений структуры мозга и умственных способностей у некоторых детей.
Ученые: Воздействие свинца влечет риск уменьшения объема мозга у детей

Ученые рассказали о повышении риска влияния свинца у детей, которые проживают в семьях с небольшим доходом. Они установили, что социально-экономическое положение семьи оказывает влияние на развитие мозга. Специалисты провели эксперимент, участниками которого были более 9500 детей. Ученые проанализировали влияние свинца на структуру мозга добровольцев. Эксперты обнаружили больший риск воздействия элемента на поверхность мозга, которая ответственна за действия и активацию осмысленного мышления. Однако, по мнению ученых, дети, которые воспитываются в семьях с доходом выше среднего, не настолько подвержены такому влиянию.

Ученые полагают, что даже минимальное количество свинца может принести вред организму. Они подчеркнули, что нужно проводить дополнительные исследования для установления всех причин различий его влияния на организм ребенка.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:08

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