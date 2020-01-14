АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 67.82 USD 60.95
Курс валют на 14.01.2020

В Минобороны Индии оценили ход поставок российских ЗРС С-400

Россия и Индия уже давно урегулировали вопрос предоплаты относительно закупки отечественных ЗРС С-400. Теперь в Минобороны страны-партнера оценили ход поставок зенитно-ракетных систем.

По сообщению представителя индийского военного руководства Сомната Гоша, поставки ЗРС С-400 на территорию страны происходят в соответствии с установленным графиком. Глава международного отдела Минобороны страны-партнера также отметил рост совместных проектов в оборонной сфере между Индией и Россией. Напоминаем, что еще в ноябре индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар призвал все страны мира с уважением относиться к решению его страны о самостоятельной закупке ракетных комплексов.

Известно, что договор о поставке пяти экземплярах ЗРС между РФ и Индией был подписан Москвой и Нью-Дели в октябре 2018 года. Эта сделка обошлась получателю в 5 млрд долларов США, которую назвали самой крупной за всю историю существования «Рособоронэкспорта». Согласно условиям контракта, производство и поставка должны завершиться в первой половине 2025 года. Кроме прочего, Россия досрочно завершила поставки всех компонентов ЗРК С-400 в Турцию. Поэтому военная техника РФ встанет на вооружение турецких ВС до весны 2020 года.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России увеличилась стоимость машин марки…
В Сети появились первые обои для рабочего стола смартфонов Samsung Galaxy…
Ученые: Воздействие свинца влечет риск уменьшения объема мозга у…
Сергей Лазарев на отдыхе побывал в реабилитационном центре для…
Вокалист группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий попал в…
В Минобороны Индии оценили ход поставок российских ЗРС…
Игорь Николаев встретил Старый Новый год с родителями Юлии…
Toyota отзывает в США почти 700 тысяч машин из-за проблем с топливным…
Представитель Сергея Соловьева опроверг информацию о госпитализации…
"Пусть сбудутся самые невероятные желания": Эвелина Блёданс с сыном Семеном поздравила подписчиков со Старым Новым…
Российские ученые обнаружили в красных водорослях вещества, останавливающие рост раковых…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что оплачивает расходы во время отдыха с Давидом…
Юлия Михалкова опровергла подозрения в пластических…
В Apple хотят оснастить новый 5,4-дюймовый iPhone датчиком Face…
Драка Кадышевой и Бабкиной оказалась выдумкой звезды «Дом-2» Рустама…
Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в намерении усыновить…
Ученые создали первых в мире роботов из живых…
"Я очень теплолюбива": Вера Брежнева уверена, что в ней есть солнечная…
Алеся Кафельникова не общается с…
Расчеты РЭБ ВВО России впервые заступили на боевое…
Менеджер Николай Титов: "Светлана Яковлева украла миллион и заказала своего…
Никита Джигурда пародией на самого себя поздравил фанатов со Старым Новым…
Ученые обнаружили на Земле звездную пыль древнее…
«Просила принести трусы жены, чтобы заткнуть ему рот»: Марина Неёлова о работе с Валентином…
Самый дешевый кроссовер от Toyota и Daihatsu выпустят под новым…
Александр Васильев опубликовал фото Алисы Харгривс, с которой Льюис Кэрролл написал «Алису в Стране…
Доктор Никки Стэмп дала 5 важных советов для сохранения здоровья в 2020…
«Скучает по Жанне»: Глаза Натальи Фриске выдали поклонникам тоску по покойной…
Просмотреть все новости