В Минобороны Индии оценили ход поставок российских ЗРС С-400





По сообщению представителя индийского военного руководства Сомната Гоша, поставки ЗРС С-400 на территорию страны происходят в соответствии с установленным графиком. Глава международного отдела Минобороны страны-партнера также отметил рост совместных проектов в оборонной сфере между Индией и Россией. Напоминаем, что еще в ноябре индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар призвал все страны мира с уважением относиться к решению его страны о самостоятельной закупке ракетных комплексов.Известно, что договор о поставке пяти экземплярах ЗРС между РФ и Индией был подписан Москвой и Нью-Дели в октябре 2018 года. Эта сделка обошлась получателю в 5 млрд долларов США, которую назвали самой крупной за всю историю существования «Рособоронэкспорта». Согласно условиям контракта, производство и поставка должны завершиться в первой половине 2025 года. Кроме прочего, Россия досрочно завершила поставки всех компонентов ЗРК С-400 в Турцию. Поэтому военная техника РФ встанет на вооружение турецких ВС до весны 2020 года.