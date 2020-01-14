Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что оплачивает расходы во время отдыха с Давидом Манукяном
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова случайно поведала, что за все расходы, которые возникают во время отдыха с любимым человеком Давидом Манукяном, платит непосредственно она. Известно, что влюбленные живут в одном из самых дорогих отелей Пхукета.
Пара поселилась на частной вилле с бассейном. Стоит отметить, что аренда подобного жилья только в сутки стартует от сотни тысяч рублей.
Молодые люди наслаждаются обществом друг друга, но большинство пользователей социальных сетей волновало, а кто же все-таки платит за всю эту роскошь. И вот в одном из своих stories Ольга Бузова косвенно подтвердила, что расходы легли на ее хрупкие женские плечи. В одном из видео Ольга просит пообедать с ней Давида. Она говорит о том, что устраивает все время развлечения для Манукяна, а он ей отказывает.
Давид отмечает, что просто не хочет очередную «движуху».
Стоит подчеркнуть, что в то же время Давид Манукян позволяет себе обсуждать вес любимой и то, сколько она ест. Так, взяв ее в бассейне на руки, молодой человек сказал, что она тяжелая. Однако Бузова пока на его подобные выходки внимания не обращает, а только смеется.
Пара поселилась на частной вилле с бассейном. Стоит отметить, что аренда подобного жилья только в сутки стартует от сотни тысяч рублей.
Молодые люди наслаждаются обществом друг друга, но большинство пользователей социальных сетей волновало, а кто же все-таки платит за всю эту роскошь. И вот в одном из своих stories Ольга Бузова косвенно подтвердила, что расходы легли на ее хрупкие женские плечи. В одном из видео Ольга просит пообедать с ней Давида. Она говорит о том, что устраивает все время развлечения для Манукяна, а он ей отказывает.
Давид отмечает, что просто не хочет очередную «движуху».
Стоит подчеркнуть, что в то же время Давид Манукян позволяет себе обсуждать вес любимой и то, сколько она ест. Так, взяв ее в бассейне на руки, молодой человек сказал, что она тяжелая. Однако Бузова пока на его подобные выходки внимания не обращает, а только смеется.