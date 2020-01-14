Toyota отзывает в США почти 700 тысяч машин из-за проблем с топливным насосом





Как отмечают представители компании, в подлежащих отзыву автомобилях может перестать работать топливный насос, что приведет к проблемам в работе двигателя, а на приборных панелях перед водителями начнут появляться самые разные предупредительные сообщения и сигналы. В результате автомобиль может даже внезапно остановиться – подобные остановки повышают риск ДТП, тем более, если в момент сбоя автомобиль двигался на довольно высокой скорости.Подчеркивается, что отзыву подлежать автомобили двух указанны марок, которые были выпущены в 2018 и 2019 годах. К примеру, отозвать производителю придется внедорожники Toyota Sequoia, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser и прочие, также отзыв затронет седаны Toyota Corolla, Avalon и Camry. В модельном ряду Lexus отозваны будут в общей сложности четыре различные модели серий LS, LC и RC.