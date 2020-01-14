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Представитель Сергея Соловьева опроверг информацию о госпитализации режиссера

В прессе ранее появились тревожные сообщения о том, что знаменитый российский режиссер Сергей Соловьев якобы был экстренно госпитализирован. Представитель народного артиста России опровергает эти данные.
Представитель Сергея Соловьева опроверг информацию о госпитализации режиссера

Утром 14 января некоторые российские издания опубликовали сообщения о том, что 75-летней Сергей Соловьев был экстренно госпитализирован и перенес срочное хирургическое вмешательство. Кроме того, отмечалось, что ранее режиссер «Трех сестер» и «Ассы» якобы жаловался на сильные боли в области голени, после чего и попал в реанимационное отделение одной из клиник. Так, по данным популярного Telegram-канала MASH, врачи провели режиссеру экстренную операцию. Впрочем, уже спустя несколько минут в эфире телеканала «360» эта информация была опровергнута. Журналистам удалось связаться с представителем артиста, который заверил их, что информация о госпитализации Соловьева не соответствует действительности. Режиссер на данный момент чувствует себя нормально и ни в каком медицинском учреждении не находится.

Впрочем, в беседе с журналистами помощник Сергея Александровича не стал опровергать или подтверждать данные о проведенной ранее операции. «Я пока ничего по этому поводу не могу сказать», - отметил он.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:35

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