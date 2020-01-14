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Драка Кадышевой и Бабкиной оказалась выдумкой звезды «Дом-2» Рустама Солнцева

Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев рассказывал ранее, что между Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной случился конфликт на съемочной площадке «Новогоднего огонька». Однако выяснилось, что этот конфликт лишь выдумка звезды «Дом-2».

Драка Кадышевой и Бабкиной оказалась выдумкой звезды «Дом-2» Рустама Солнцева

Оказалось, что Рустам Солнцев просто поделился в Сети мемуарами, которые якобы написала Надежда Кадышева. В личных трудах она описывает сущность конфликта с другой звездой российской эстрады Надеждой Бабкиной.

Солнцев отметил, что воспоминания у Кадышевой достаточно интересные. Как подчеркивает Рустам, она пишет, как в последний раз сцепилась со своей коллегой по сцене, а именно ударила ее перед выступлением на «Новогоднем голубом огоньке» и отправилась выступать.


По словам Рустама, такую информацию он взял из автобиографического труда Надежды Кадышевой "Рок-н-ролл это я!" Однако концертный директор певицы опровергает такую информацию и не поймет, откуда вообще она взялась. В итоге остается лишь догадываться, а где звезда телевизионного реалити «Дом-2» Рустам Солнцев мог взять такие сведения.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:10

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