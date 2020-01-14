Российские ученые обнаружили в красных водорослях вещества, останавливающие рост раковых клеток





Красные водоросли давно применяют в медицине. Специалисты используют этот продукт как противосклеротический препарат. Он также применяется в борьбе с опухолями, вирусами и бактериями. Каррагинаны используются в пищевой промышленности как натуральный загуститель и имеют маркировку Е407.Недавнее исследование показало, что вещества, входящие в состав красных водорослей, могут останавливать процесс роста опухоли пищевода. Отмечено позитивное влияние на здоровье больных аденокарциномой и плоскоклеточной карциномой. Здоровые клетки при этом не подвергаются негативному воздействию. Более ранние исследования показали высокую эффективность этого средства при раке груди. Медики из Малайзии установили, что данный вид растений показывает более высокую эффективность по сравнению со стандартной химиотерапией, которую назначают больным в ходе общепринятой схемы лечения.Красные водоросли применяют как в натуральном виде, так и в виде лекарств, что позволяет улучшить обмен веществ, процессы кровообращения, улучшает функционирование головного мозга после гипоксии и токсических воздействий. С древности красные водоросли применяли для борьбы с паразитами, которые распространились в организме человека.