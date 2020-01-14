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Ученые: Полномасштабная ядерная война спровоцирует глобальный голод

Более двух веков тому назад крупнейшее в истории современного человечества извержения вулкана повергло огромные территории Европы и Северной Америки вместе с их населением в состояние голода. Как утверждают ученые, подобные последствия может спровоцировать и полномасштабная ядерная война.
Ученые: Полномасштабная ядерная война спровоцирует глобальный голод

Так, по мнению экспертов, ядерная война между Пакистаном и Индией, которые на данный момент активно занимаются расширением своих ядерных арсеналов, может спровоцировать подрыв примерно 250 единиц боеприпасов по 100 килотонн каждый. Это примерно в шесть раз больше размера атомной бомбы, сброшенной в свое время на японский город Хиросиму. При реализации такого сценария, облако из черной сажи окутает небо и полностью заблокирует свет солнца, в результате чего температура у поверхности Земли резко снизится. В таком случае основные сельскохозяйственные зоны планеты утратят возможность выращивать культуры, которые употребляются в пищу, что спровоцирует глобальный голод.

«Это будет молниеносное изменение климата», - утверждают специалисты. По их словам, насколько бы ужасными не оказались последствия применения ядерных вооружений, косвенные последствия с точки зрения обеспечения населения планеты продовольствием будут еще хуже.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:26

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