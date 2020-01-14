Ученые: Полномасштабная ядерная война спровоцирует глобальный голод





Так, по мнению экспертов, ядерная война между Пакистаном и Индией, которые на данный момент активно занимаются расширением своих ядерных арсеналов, может спровоцировать подрыв примерно 250 единиц боеприпасов по 100 килотонн каждый. Это примерно в шесть раз больше размера атомной бомбы, сброшенной в свое время на японский город Хиросиму. При реализации такого сценария, облако из черной сажи окутает небо и полностью заблокирует свет солнца, в результате чего температура у поверхности Земли резко снизится. В таком случае основные сельскохозяйственные зоны планеты утратят возможность выращивать культуры, которые употребляются в пищу, что спровоцирует глобальный голод.«Это будет молниеносное изменение климата», - утверждают специалисты. По их словам, насколько бы ужасными не оказались последствия применения ядерных вооружений, косвенные последствия с точки зрения обеспечения населения планеты продовольствием будут еще хуже.