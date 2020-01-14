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В Сети появились первые обои для рабочего стола смартфонов Samsung Galaxy S20

Даже крупицы новостей о будущем Samsung Galaxy S20 привлекают внимание многих фанатов бренда. Недавно в Сети появились первые обои для рабочего стола смартфонов от южнокорейской компании.

Серия Galaxy S20 еще не выпустили - фактически, линейка даже не была официально анонсирована представителями Samsung. Тем не менее, это не помешало Интернету завладеть официальными обоями, которые недавно были опубликованы. Похоже, что в этот раз бренд стремится к цветочной тематике, и почти все 8 экземпляров отличаются красочностью и яркостью. При этом, в наличии есть два анимированных варианта. Следует отметить, что наблюдаются четыре различных цветовых схемы: фиолетовый, красный, черный и синий. Как правило, обои Samsung сочетаются с физическим видом корпуса устройства, поэтому разумно предположить, что устройства Galaxy S20 выпустят в этих оттенках.

В настоящее время 8 статических обоев c HD-фотографиями находятся в открытом доступе для скачивания в разрешении 3200 x 3200. Что касается видеообоев, то лепестки цветов циклично меняют оттенок, в то время как пузырьковые обои движутся и не создают особой нагрузки на батарею. Samsung официально запустит серию Galaxy S20 11 февраля. Тогда же должны раскрыть технические характеристики и стоимость нового флагмана от южнокорейской компании.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:10

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