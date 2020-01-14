Расчеты РЭБ ВВО России впервые заступили на боевое дежурство
Расчеты новейших комплексов РЭБ впервые с момента их поступления в ряды ВС приступили к несению постоянного боевого дежурства на территории ВВО России. Отныне эти подразделения займутся охраной воинских частей, стратегически важных объектов и прочих зон в ЕАО, Хабаровском крае и Амурской области.
Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр округа. Сообщается, что боевое дежурство расчетов РЭБ «Борисоглебск-2» организовано для оперативного выявления и эффективного противодействия БПЛА и прочим техническим средствам разведки, которые способны собирать данные или даже применяться в качестве средств атаки. «Для выполнения поставленных задач к службе привлекаются расчеты новейших комплексов РЭБ, которые поступили в распоряжение войск восточного округа в минувшем году», - утверждается в сообщении пресс-центра ВВО.
Кроме того, отдельно подчеркивается, что с целью временного усиления указанных объектов дополнительно будут использоваться компактные станции серии «Лесочек» и прочая специализированная техника.
Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр округа. Сообщается, что боевое дежурство расчетов РЭБ «Борисоглебск-2» организовано для оперативного выявления и эффективного противодействия БПЛА и прочим техническим средствам разведки, которые способны собирать данные или даже применяться в качестве средств атаки. «Для выполнения поставленных задач к службе привлекаются расчеты новейших комплексов РЭБ, которые поступили в распоряжение войск восточного округа в минувшем году», - утверждается в сообщении пресс-центра ВВО.
Кроме того, отдельно подчеркивается, что с целью временного усиления указанных объектов дополнительно будут использоваться компактные станции серии «Лесочек» и прочая специализированная техника.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:47