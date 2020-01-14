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Звезда «Дом-2» Илья Яббаров ударил Анастасию Голд по голове

Звезда реалити «Дом-2» Илья Яббаров ударил свою бывшую возлюбленную Анастасию Голд по голове прямо на Лобном месте. Подобное поведение участника не понравилось ведущей проекта Ольге Бузовой.

Звезда «Дом-2» Илья Яббаров ударил Анастасию Голд по голове

Только ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Бузова закончила свою речь, как Илья Яббаров вышел из себя и в очередной раз сцепился с Анастасией Голд. Идиллия в их отношениях, которую они все-таки пытались показывать ранее, явно исчезла, и теперь они просто на дух не переносят друг друга. В том, что происходит между ребятами, думала разобраться Ольга Бузова, но у нее ничего не вышло.

В итоге Бузова даже не успела закончить свою фразу о том, что будет возвращение в Москву, как Яббаров ударил Голд. Между ними началась очередная стычка.

Молодой человек заявил, что между ними все кончено. Илья Яббаров подчеркнул, у него уже закончилось всякое терпение и какие-либо отношения между ними больше невозможны.


Напомним, что ранее Анастасия Голд в своем личном аккаунте намекала на то, что их отношения наладились и вскоре она станет женой Ильи Яббарова.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:58

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