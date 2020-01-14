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Социологи выяснили, что чаще всего теряли россияне в новогодние праздники

Новогодние праздники отличаются бурными застольями и тяжелым утром, что не способствует сохранности материальных ценностей. Социологи выяснили, что чаще всего теряли россияне в ночь с 31 декабря на 1 января.

Оказалось, что почти 10% всех россиян утратили ценности либо сломали их в ночь с 31 декабря на 1 января. К такому выводу пришли эксперты после изучения ответов 5 тысяч респондентов. Само исследование провели с 9 по 10 января 2020 года, в котором приняли участие граждане со всей территории страны.

Стоит отметить, что не все из опрошенных жаловались исключительно на потерю дорогих вещей. К примеру, 11% "утратили" достоинство, а 8% не смогли сохранить друзей и любовь. Кроме того, чаще всего ломались смартфоны (19%), автомобили (15%), телевизоры (11%), бытовая техника (9%) и ноутбуки (8%). В списке "потерь" также лидировали смартфоны, которых лишись более 16% соотечественников. За ними шли зарядные устройства (10%), деньги (10%), беспроводные наушники (9%), планшеты (8%), а также проводные наушники (7%).

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:18

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