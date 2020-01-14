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Врачи из Томска смогли спасти ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

Родители трехлетнего мальчика, испытывавшего боли в животе, обратились за помощью к врачам из Томска. Хирургам удалось спасти ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик.

По словам врачей, дети часто глотают разнообразные шарики и небольшие игрушки, что впоследствии сказывается на их здоровье. Крайне важно ограничить младенцев от маленьких предметов, ведь в ином случае - необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Подобный инцидент случился в Томске с трехлетним ребенком. Родители заметили неладное, когда их мальчик испытывал сильные боли в желудке. Местные хирурги смогли извлечь из ЖКТ 31 магнитный шарик с помощью фиброгастроскопии. Медики говорят, что один из них находился в кишечнике и мог поспособствовать развитию перитонита.

Главврач больницы, в которой спасли ребенка, сообщает о 10 таких случаях за последние четыре года. Стоит отметить, что проглоченные шарики могли бы оказывать давление на стенки пищеварительного тракта, повышая риск возникновения язвы желудка. Воздействие инородных объектов вызывает многочисленные перфорации, из-за чего кишечник ребенка выглядит как после прострелов пулями. Особенно проблематичным является ситуация, когда магниты скрепляются между собой, что вынуждает врачей прибегнуть к серьезному хирургическому вмешательству.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:33

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