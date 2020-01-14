Максим Топилин: «Реальная зарплата в России в 2020 году вырастет на 2,3%»





Как уточняет чиновник, зарплаты категорий, которые были обозначены еще в майских указах российского президента от 20212 году, все еще будут соответствовать среднемесячному доходу работающих граждан в каждом отдельном регионе. «Растут реальные показатели, а значит, растет и зарплата таких категорий работников бюджетной сферы», - подчеркнул министр. Кроме того, по его словам планируется проиндексировать с 1 октября текущего года фонд оплаты труда бюджетных работников из сфер культуры, медицины, науки и образования, которые не вошли в упомянутый указ. В нынешнем году размер прибавки для указанных категорий составит 3%, а в два последующих года – по 4%.Примечательно, что прогнозы Топилина почти полностью совпадают с мнением экспертов Финансового университета при российском правительстве. Согласно их данным, увеличение реальных заработных плат в стране в новом году должно составить примерно 2,5%. Кроме того, по оценке правительственных экспертов, наибольший рост зарплат ожидается в Костроме, Брянске, Воронеже, Казани и некоторых других регионах, причем, Москва и Петербург в их число не входят.