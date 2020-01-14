АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 67.82 USD 60.95
Курс валют на 14.01.2020

Максим Топилин: «Реальная зарплата в России в 2020 году вырастет на 2,3%»

Рост реального размера заработной платы в 2020 году в России должен составить 2,3%, в то время как реальные доходы населения увеличатся скромнее – примерно на 1,5%. Об этом в беседе с журналистами «РГ» рассказал глава Минтруда Максим Топилин.
Максим Топилин: «Реальная зарплата в России в 2020 году вырастет на 2,3%»

Как уточняет чиновник, зарплаты категорий, которые были обозначены еще в майских указах российского президента от 20212 году, все еще будут соответствовать среднемесячному доходу работающих граждан в каждом отдельном регионе. «Растут реальные показатели, а значит, растет и зарплата таких категорий работников бюджетной сферы», - подчеркнул министр. Кроме того, по его словам планируется проиндексировать с 1 октября текущего года фонд оплаты труда бюджетных работников из сфер культуры, медицины, науки и образования, которые не вошли в упомянутый указ. В нынешнем году размер прибавки для указанных категорий составит 3%, а в два последующих года – по 4%.

Примечательно, что прогнозы Топилина почти полностью совпадают с мнением экспертов Финансового университета при российском правительстве. Согласно их данным, увеличение реальных заработных плат в стране в новом году должно составить примерно 2,5%. Кроме того, по оценке правительственных экспертов, наибольший рост зарплат ожидается в Костроме, Брянске, Воронеже, Казани и некоторых других регионах, причем, Москва и Петербург в их число не входят.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кардиологи рассказали, как уберечься от сердечного приступа…
Даже после пластической операции звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь убирает брыли с помощью…
Анастасия Волочкова в Таиланде нарядилась Дедом Морозом и поставила елку на…
Врачи из Томска смогли спасти ребенка, проглотившего 31 магнитный…
Ученые: Температура Мирового океана достигла рекордно высоких…
Максим Топилин: «Реальная зарплата в России в 2020 году вырастет на…
Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева родила…
Эксперты назвали лучший момент для покупки iPhone или другого…
«Нам нечего скрывать»: Татьяна из «Сестер Зайцевых» хочет снять фильм об умершем…
Названы сроки производства первого российского стелс-бомбардировщика ПАК…
Валерия ответила на требование подписчика навсегда покинуть…
На 71-м году жизни умер заслуженный тренер России по биатлону Сергей…
Американские эксперты рассказали, как с помощью питания бороться с выпадением…
Концепт-кар Koenigsegg Mission 500 намеревается побить рекорд скорости Bugatti…
«Терпения и здоровья»: Роза Сябитова призвала пожалеть взявшего вторую жену Руслана…
Ученые из Томска создали препарат для защиты устриц от смертельной…
Элтон Джон удивился решению Меган Маркл и принца Гарри оставить королевскую…
Эксперты рассказали, стоит ли переводить автомобиль на…
Певица Юлия Зиверт поделилась откровенным фото с…
Доктор Сихам Маркет рассказал, чем полезен ромашковый чай людям с…
Пластический хирург Александр Вдовин не исключает пройденную процедуру корректировки внешности Анжеликой…
Эксперты назвали 5 способов сохранения тканевой обивки…
Ольга Арнтгольц показала первые совместные фото сына и…
Ирина Шейк с дочерью загорают на Ибице в модных…
Кардиолог Хоссам Фаузи: Употребление холодной воды зимой способствует…
Ученые бьют тревогу: Человечеству угрожают супербактерии, которые не боятся…
Эрекция длилась три дня: Мексиканец принял «виагру» для быков-осеменителей и угодил в…
"Иногда очень хочется делиться": Алена Водонаева поняла, кто украл бриллианты из ее…
Просмотреть все новости