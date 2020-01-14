Названы сроки производства первого российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА





Как сообщают «Известия» со ссылкой на текст контракта между Министерством обороны и бюро Туполева, предварительные летные испытания нового военного самолета для ВВС России назначены на весну 2023 года. Более того, государственные тесты ПАК ДА должны пройти в феврале 2026 года. Самолет будет построен с применением технологии «стелс», что сделает его практически невидимым для радаров потенциального противника. Кроме того, отмечается, что новейшие российские бомбардировщики-невидимки будут нести на борту передовые гиперзвуковые ракеты.Благодаря таким особенностям ПАК ДА смогут поражать стратегически значимые цели противника с расстояния более 1000 километров, оставаясь при этом практически неуязвимыми для истребителей вражеской авиации. Кроме того, сообщается, что в экипаж нового самолета войдут четыре человека, как и на стоящих на данный момент на вооружении стратегических бомбардировщиках Ту-160.