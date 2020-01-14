На 71-м году жизни умер заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов





Отмечается, что Сергей Иванович Богданов является уроженцем Ленобласти, где родился в 1949 году. Окончив Карельский пединститут, он остался работать в качестве тренера в Петрозаводске и входил в состав сборной республики Карелия по биатлону. В числе известных учеников Богданова называются имена главы Союза биатлонистов страны Владимира Драчева, чемпиона мира и Европы по летнему биатлону Ивана Богданова, а также победителей мировых первенств Виталия Чернышова и Петра Милорадова вместе с другими выдающимися отечественными спортсменами.Как вспоминает издание, на вопрос о том, что требуется для победы, знаменитый тренер всегда утверждал, что спортом нужно гореть, а потому был убежден, что заставлять воспитанников тренироваться «через не хочу» нет никакого смысла.