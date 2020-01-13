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Ученые бьют тревогу: Человечеству угрожают супербактерии, которые не боятся антибиотиков

Как заявляют ученые, человечество стоит на пороге нашествия супербактерий, резистентных к известным антибиотикам. По утверждению специалистов, в последнее время все чаще фиксируются случаи, когда пациенты в больницах умирают от самых обычных инфекций, которые прежде легко лечились знакомыми всем препаратами.
Ученые бьют тревогу: Человечеству угрожают супербактерии, которые не боятся антибиотиков

Ученые убеждены, что выявление новых штаммов бактерий может свидетельствовать о том, что они с легкостью приспосабливаются к изменениям в окружающих условиях, несмотря на тот факт, что люди в случае выявления заболеваний принимают антибиотики. Так, по прогнозам ВОЗ, уже в середине этого столетия человечество столкнется с новой пандемией, причиной которой станет выработанная бактериями резистентность ко всем существующим антибиотикам. Огромное количество антибиотиков сегодня попадает в организм человека вместе с пищей, поскольку эти препараты активно применяют сельхозпроизводители для выращивания скота и птицы. А в медицине использование таких препаратов зачастую и вовсе оказывается совершенно неконтролируемым. Все это ведет человечество к катастрофе, уверены исследователи.

В ВОЗ заявляют, что каждый второй житель Земли, который принимает антибиотики, делает большую ошибку, поскольку в подавляющем большинстве случаев для использования антибиотиков нет реальных медицинских показаний. Показательный пример, по словам специалистов Всемирной Организации Здравоохранения, лечение ОРВИ с помощью таких лекарственных средств. Отмечается, что обычную простуду вовсе не стоит лечить с применением антибиотических препаратов, но аптеки по всему миру свободно продают такие лекарства.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:20

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