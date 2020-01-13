Ученые бьют тревогу: Человечеству угрожают супербактерии, которые не боятся антибиотиков





Ученые убеждены, что выявление новых штаммов бактерий может свидетельствовать о том, что они с легкостью приспосабливаются к изменениям в окружающих условиях, несмотря на тот факт, что люди в случае выявления заболеваний принимают антибиотики. Так, по прогнозам ВОЗ, уже в середине этого столетия человечество столкнется с новой пандемией, причиной которой станет выработанная бактериями резистентность ко всем существующим антибиотикам. Огромное количество антибиотиков сегодня попадает в организм человека вместе с пищей, поскольку эти препараты активно применяют сельхозпроизводители для выращивания скота и птицы. А в медицине использование таких препаратов зачастую и вовсе оказывается совершенно неконтролируемым. Все это ведет человечество к катастрофе, уверены исследователи.В ВОЗ заявляют, что каждый второй житель Земли, который принимает антибиотики, делает большую ошибку, поскольку в подавляющем большинстве случаев для использования антибиотиков нет реальных медицинских показаний. Показательный пример, по словам специалистов Всемирной Организации Здравоохранения, лечение ОРВИ с помощью таких лекарственных средств. Отмечается, что обычную простуду вовсе не стоит лечить с применением антибиотических препаратов, но аптеки по всему миру свободно продают такие лекарства.