Ученые сделали уникальные фото северного полюса Марса
Орбитальный аппарат Марс Экспресс Европейского космического агентства сумел запечатлеть уникальные кадры ледяной шапки северного полюса планеты Марс, покрытую яркими слоями льда, вокруг которых бушует настоящая буря. Эти уникальные кадры с впадинами, льдом, штормом и сильными ветрами опубликованы на сайте агентства.
Сообщается, что в летнее время северный полюс Красной планеты постоянно покрыт толстыми слоями водяного льда. Более того, в зимний период температура здесь опускается ниже 125 градусов мороза, что заставляет углекислый газ выпадать в осадок и накапливаться в низинах в виде льда. Таким образом на полюсе создается дополнительный тонкий слой льда толщиной примерно в два метра. Кроме того, зимой здесь появляются облака из углекислого газа, которые скрывают расположенные ниже полярные ландшафты и не позволяют рассмотреть полюс с орбиты.
Пейзаж представляет собой волнистую смесь цветов, от ярких белых водяного льда до темных красных и коричневых оттенков марсианской пыли, и отображает ряд интересных явлений.
Темно-красные и охристо-желтые желоба прорезают ледяную шапку. Они образуют часть более широкой системы неровностей, которые выходят спирально наружу от самого центра полюса. При просмотре в большем масштабе эта картина становится еще более очевидной: волнистые впадины изгибаются и срезаются наружу в направлении против часовой стрелки, оборачиваясь вокруг полюса и создавая рисунок, похожий на полоски зебры.
Сообщается, что в летнее время северный полюс Красной планеты постоянно покрыт толстыми слоями водяного льда. Более того, в зимний период температура здесь опускается ниже 125 градусов мороза, что заставляет углекислый газ выпадать в осадок и накапливаться в низинах в виде льда. Таким образом на полюсе создается дополнительный тонкий слой льда толщиной примерно в два метра. Кроме того, зимой здесь появляются облака из углекислого газа, которые скрывают расположенные ниже полярные ландшафты и не позволяют рассмотреть полюс с орбиты.
Пейзаж представляет собой волнистую смесь цветов, от ярких белых водяного льда до темных красных и коричневых оттенков марсианской пыли, и отображает ряд интересных явлений.
Темно-красные и охристо-желтые желоба прорезают ледяную шапку. Они образуют часть более широкой системы неровностей, которые выходят спирально наружу от самого центра полюса. При просмотре в большем масштабе эта картина становится еще более очевидной: волнистые впадины изгибаются и срезаются наружу в направлении против часовой стрелки, оборачиваясь вокруг полюса и создавая рисунок, похожий на полоски зебры.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:22