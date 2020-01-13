Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в акваторию Средиземного моря





Как сообщает пресс-служба Российского Северного флота, судно успешно прошло через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. Первый деловой заход корабль совершил на остров Кипр. Дальше судно возьмет курс на запад, где встретится с кораблями обеспечения, спасательными буксиром и танкером «Вязьма».На Кипре стоянка крейсера началась в середине октября минувшего года, за это время пополнив топливные, продовольственные и водные запасы. За это время экипаж смог отдохнуть на побережье и во время автобусных туров и экскурсий по историческим местам и достопримечательностям кипрской культуры. Далее судно после средиземноморской акватории намерено совершить переход в Атлантический океан. В данный момент, как сообщается, крейсер пребывает в водах Эгейского моря.Североморск, в котором находится главная база Северного флота России, ракетный крейсер покинул в начале июля. Следует отметить, что «Маршал Устинов» является частью проекта «Атлант», который западные эксперты уже давно называют «убийцей авианосцев». На его борту можно расположить 16 ракетных орудий комплекса «Вулкан», которыми можно поразить надводные цели любого характера на расстоянии до 1000 километров.