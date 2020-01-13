Нонна Гришаева отдыхает в Мексике

Гришаева очень любит отправляться в путешествия всей семьёй. В настоящее время актриса отдыхает в Мексике. Она успела посетить подземные пещеры, подняться на пик пирамиды Coba, а также оценить качество местных блюд. Нонна Гришаева активно делится в персональном блоге фото и видео из проведённого путешествия., — сообщила артистка.Поклонники назвали семью Ноны Гришаевой классной и пожелали хорошего отдыха. Некоторые комментаторы поделились своими положительными впечатлениями от посещения Мексики.