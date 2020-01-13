Ученые рассказали, как поддержать тонус мышц без упражнений





Авторы работы наблюдали за экспериментом на мухах-дрозофилах и мышах, узнав, что белки семейства сестринов дают аналогичный эффект с физическими упражнениями. Сестрин скапливается в мышцах после занятия, а долгие нагрузки увеличивают стойкость организма, создают улучшения восприимчивости к инсулину, оказывает влияние на метаболические процессы. Именно этот белок является медиатором, которым обуславливается эффективность тренировки.Три недели ученые вели наблюдения за мухами, выбиравшимися из пробирки специальной беговой дорожкой. Далее специалисты сравнили данные мух и насекомых, у которых выключен ген сестрина. У последних обнаружили низкую выносливость, аэробная функция дыхания была снижена, пропал результат сжигания жира.Такие открытия помогут проложить путь для исследований с реальным практическим эффектом. Но исследователи считают, что пройдет еще много лет до мо момента создания препарата, который имеет сестрин.