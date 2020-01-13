Российские ученые изобрели «умный» стул для исправления осанки у школьников





Применение новинки позволит не допустить развития сколиоза и других подобных заболеваний. Разработчиками полезного аксессуара стали специалисты ЮУрГУ (Южно-Уральского государственного университета). Специальные датчики, вмонтированные в этот предмет мебели, способны с высокой степенью точности определить позу человека. В случае неправильного положения тела «умный» стул сигнализирует о необходимости сменить позу. Использование такой инновации даст возможность заблаговременно заметить тенденции к искривлению позвоночника и предотвратить их.Если внедрять такие стулья в детские учреждения, это даст возможность избежать возникновения и развития многих серьезных заболеваний. При этом внешне изобретение не отличается от традиционной мебели. Ранняя диагностика патологий опорно-двигательного аппарата, отмечают ученые, всегда лучше, чем борьба с последствиями. Все данные, собранные датчиками стула, будут передаваться на смартфон родителям ребенка и учителю, который, к тому же, будет видеть, как сидят за партой все ученики в классе. Для этого у стула-гаджета есть модули для коммуникаций по Wi-fi или Bluetooth.Кроме того, важным критерием полезности такого изобретения является и тот факт, что неправильная осанка свидетельствует о ряде расстройств здоровья. Например, ребенок может принять неправильное положение после травмы, поэтому на основании определения сканерами стула осанки школьника врачу будет проще установить причины такой ситуации и вовремя начать лечение. Пилотный эксперимент с участием школьников будет начат примерно в начале-середине весны. При его успешном осуществлении инновация может быть внедрена по всей России.